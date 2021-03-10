زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢١ [١٧:١٠]
إسطنبول، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)
زاد عدد الإصابات في تركيا منذ تخفيف نظام الحجر الصحي ابتداء من 2 مارس.
افادت وكالة اذرتاج انه وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها وزارة الصحة، تم تسجيل أكبر زيادة الاصابات في تسع مقاطعات في البلاد من 27 فبراير إلى 5 مارس - كيركلاريلي وكوجالي واسطنبول وتيكيرداغ ويالوفا وكاناكالي ومرسين وكيليس وأرتفين.
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