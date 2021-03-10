أذربيجان: تسجيل 515 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و201 حالة شفاء ووفاة 7 أشخاص

باكو، 10 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 515 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 201 مصاب هذا المرض وتوفي 7 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 237 ألف و775 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 230 ألف و116 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3257 مريض ويستمر علاج 4402 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و671 ألف و613 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8462 فحص طبي.