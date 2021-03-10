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    تطعيم أكثر من 21 ألف شخص في أذربيجان خلال يوم

    ١٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٥‎]

    باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 21 ألفا و204 شخص تم تطعيمهم اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 428 الف و635 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

    AZERTAG.AZ :تطعيم أكثر من 21 ألف شخص في أذربيجان خلال يوم
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