باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيعقد منتدى لتنمية قاراباغ عبر الاتصال المرئي في 14 مارس بتنظيم مشترك لمنصة "قاراباغ هي أذربيجان" و"منصة أذربيجان للشباب".

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مؤسس منصة "قاراباغ هي أذربيجان" إلكين نامازلي ان المصور المعروف عالميا رضا دغاتي الذي شارك في حربي قاراباغ ومراسلة "سي إن إن" التركية فوليا أوزتورك ونائب رئيس الاتحاد العام لـ"الجالية الأذربيجانية في قاراباغ" البروفيسور قولمحمد محمدوف ومؤلف مشروع "الشرق الأوسط الكبير" العالم السياسي علي حاجزاده الذي شارك في أكثر من 50 مناظرة حول صراع قاراباغ على مدى السنوات الـ15 الماضية ونائب المجلس الوطني جيهون محمدوف وأحد الخبراء المحترفين في البلاد في مجال السياحة والصحفي الرحالة آزر قريب سيلتقون في المنتدى.

إن الهدف من المنتدى المكون من حلقتين هو تعريف الشباب بالتاريخ والجوانب السياسية لنزاع قاراباغ الماضي ومناقشة آفاق المنطقة.

من المقرر عقد منتدى لتنمية قاراباغ سنويا.