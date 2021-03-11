ختام المنافسة الدولية "قره باغ - قلب الثقافة الأذربيجانية"

باكو ، 11 مارس، أذرتاج

اكتمل مشروع المسابقة الدولية "قره باغ - قلب الثقافة الأذربيجانية" التي ينطمها المركز الإقليمي لأوراسيا لمنتدى الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC GF) في باكو.

تفيد أذرتاج أن الهدف من المشروع هو زيادة الوعي بحقيقة أن قره باغ المحررة من الاحتلال الأرمني هي جزء لا يتجزأ من الثقافة والتاريخ الأذربيجانيين.

وفقاً لشكل المشروع، تم اختيار 15 شخصاً من 13 دولة خلال الأسابيع الخمسة للمسابقة مع ثلاثة فائزين كل أسبوع. إلى جانب مشاركين من الدول مثل تركيا وباكستان وطاجيكستان وإيران وقيرغيزستان وإندونيسيا، فاز بالمسابقة أيضاً مشاركون من الولايات المتحدة وإستونيا والبرازيل وبولندا والجزائر وماليزيا وتونس. تم تبادل الأسئلة الخمسة التي قدمت في المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات حول التراث الثقافي والتاريخي الأذربيجاني في قره باغ لحوالي 300 ألف شخص حول العالم. في المجموع، قام أكثر من 20 ألف مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي من 30 دولة بدعم المشروع بنشاط.

وتجدر الاشارة الى أنه تم تنفيذ المشروع باعتباره النشاط التالي للمركز الإقليمي تحت شعار" قره باغ هي اذربيجان!" بناء على قرار المجلس الدولي للمركز الاقليمي المتخذ في يوليو. في كل مرحلة من مراحل المسابقة التي استمرت خمسة أسابيع ، تم تقديم أسئلة حول التراث الثقافي والتاريخي لأذربيجان في قره باغ عبر الإنترنت إلى الشباب الأجانب وشارك في المسابقة الشباب غير الأذربيجانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً. حددت لجنة تحكيم المشروع ثلاثة فائزين كل أسبوع على معايير الدقة والشمولية وتكرار الردود وتم تكريم الفائزين بجوائز خاصة (أجهزة إلكترونية).

في نهاية المسابقة أتيحت الفرصة لخمسة فائزين من الولايات المتحدة وإستونيا وتونس وماليزيا وباكستان الذين تميزوا بمعرفتهم وفكرهم واهتمامهم للسفر إلى منطقة قره باغ في أذربيجان في الوقت الذي يحدده المنظمون.