جيهون بايراموف: ستستمر العلاقات الودية بين أذربيجان والمجر في التطور

باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج(

ناقشنا علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والمجر. بين بلدينا علاقات ودية وستستمر هذه العلاقات في التطور.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقد أمس بعد الاجتماع مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري.

وقال الوزير الأذربيجاني إنه "سنبذل قصارى جهدنا لتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والسياحية والصحية وغيرها من المجالات".

كما قال الوزير بايراموف إن موقف المجر من وحدة أراضي أذربيجان لم يتغير ودعمت بقوة وحدة أراضي بلدنا داخل حدودها المعترف بها دوليا. استمر هذا الدعم خلال وبعد الحرب الوطنية.

شدد الوزير على ان "أذربيجان استعادت وحدة أراضيها من خلال تحرير أراضيها المحتلة منذ حوالي 30 عاما. خلق انتصار أذربيجان وقائع وفرص جديدة في المنطقة.

يمر بلدنا بفترة ما بعد الصراع. إن القضية الرئيسية حاليا هي عودة الناس إلى منازلهم وتنفيذ أعمال الترميم. وكان الرئيس إلهام علييف قد أيد مرارا مشاركة الدول الصديقة في أعمال إعادة الإعمار ودعاها للمشاركة في هذه العملية. ستشارك المجر - هي دولة صديقة في هذا العمل أيضا. ونقدر مساعدة الدولة الصديقة ودعمها في نزع الالغام واعادة التأهيل"