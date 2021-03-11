باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج) قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 11 ألفا و447 شخص تم تطعيمهم اليوم. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 436 الف و849 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

AZERTAG.AZ : تطعيم أكثر من 21 ألف شخص في أذربيجان خلال يوم

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