جولة جديدة من المحادثات حول سوريا تعقد في تركيا

باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

ستعقد الجولة التالية من محادثات حول سوريا على صيغة أنقرة وموسكو والدوحة في تركيا.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في العاصمة الدوحة عقب اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وقطر.

قال الوزير التركي تشاووش أوغلو إن "نتيجة للمفاوضات، قررنا مواصلة الاجتماعات بشكل منتظم لبحث الازمة السورية والاجتماع المقبل سيعقد في تركيا والذي يليه في روسيا".