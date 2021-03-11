أذربيجان: تسجيل 608 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و128 حالة شفاء ووفاة 5 أشخاص

باكو، 11 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 608 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 128 مصاب هذا المرض وتوفي 5 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 238 ألف و383 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 230 ألف و244 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3262 مريض ويستمر علاج 4877 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و682 ألف و116 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و503 فحص طبي.