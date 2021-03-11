بحث آفاق التعاون بين أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية

القاهرة، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

تمت مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والبنك الاسلامي للتنمية في الاجتماع بين سفير أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية شاهن عبداللاييف ورئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار في جدة.

افادت وكالة اذرتاج ان رئيس البنك الإسلامي للتنمية قال إنه سيناقش دور البنك الأكثر نشاطا في التنمية الاقتصادية لبلدنا وتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة في اجتماعات مع الهياكل ذات الصلة في أذربيجان.

وقد لوحظ في الاجتماع أن أذربيجان - العضو في البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة المالية الأكثر نفوذا في العالم منذ عام 1992 نفذت عددا من المشاريع الاستثمارية المثمرة مع هذا البنك.