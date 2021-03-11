أذربيجان تشتري اللقاحات المضادة لكوفيد 19 من روسيا والسويد

باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

وقع رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف أوامر بشأن استيراد الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء.

وفقًا لاتفاقية توريد الأدوية الموقعة بين الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإجباري الأذربيجاني وشركة "HUMAN VACCINE" الروسية، سيتم استيراد 300000 جرعة من لقاح "Sputnik V" الى أذربيجان. أما بحسب الاتفاقية الموقعة بين الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإجباري الأذربيجاني وشركة "GAVİ ALLİANCE" السويدية في 18 سبتمبر من عام 2020 فسوف يتم استيراد 432000 جرعة من لقاح "AztraZeneca" إلى أذربيجان.

تشير المستندات إلى أنه سيتم استيراد الأدوية في غضون 180 يوم.