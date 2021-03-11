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    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيسة الجديدة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عبر الاتصال المرئي

    ١١.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢١]

    باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الرئيسة الجديدة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير السيدة أوديل رينو - باسونو وممثلين آخرين من إدارة البنك عبر الاتصال المرئي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيسة الجديدة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عبر الاتصال المرئي
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