الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيسة الجديدة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عبر الاتصال المرئي
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢١]
باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الرئيسة الجديدة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير السيدة أوديل رينو - باسونو وممثلين آخرين من إدارة البنك عبر الاتصال المرئي.
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