مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ونظيره البولندي

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية البولندي سبيغنيف راو.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير الاذربيجاني بايراموف احاط نظيره علما بآخر تطورات الاوضاع في المنطقة والمسائل المتعلقة بتنفيذ البيانين الثلاثيين الصادرين بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021 والاعمال المقامة في هذا المجال. اكد الوزير بايراموف ان ارمينيا تمتنع عن تسليم خرائط المناطق الملغومة في الاراضي الاذربيجانية التي حررها الجيش الاذربيجاني من الاحتلال ما يشكل تهديدا مباشرا على حياة المواطنين يوميا.

ولفت الوزير البولندي الى اهمية تنفيذ البيانين الثلاثيين وتطبيع العلاقات بين البلدين ودور الهيئات الدولية في هذا المجال.

كذلك أجرى الطرفان مناقشات حول الجوانب المختلفة للتعاون ومسائل مواصلة الحوار السياسي الناجح وتوسيع التعاون الاقتصادي ونشاط اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك تنفيذ الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين البلدين.