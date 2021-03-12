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    الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية جديدة تابعة لقوات وزارة الداخلية

    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [١٣:١٢]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم حفل افتتاح وحدة عسكرية جديدة تابعة لقوات وزارة الداخلية في حي صابونجو بباكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الداخلية الجنرال ولاية أيوازوف أدى تحية للرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

    ثم تفقد الرئيس القائد الأعلى العام الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية جديدة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية جديدة تابعة لقوات وزارة الداخلية
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