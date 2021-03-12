حرس الحدود يدشن قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع أرمينيا

باكو، 12 مارس (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حرس الحدود الأذربيجانية ان القاعدة العسكرية الجديدة بدأت خدمة عسكرية في أرض محافظة زنكيلان في 12 مارس في الحدود مع ارمينيا.

ألقى نائب رئيس حرس الحدود الجنرال إلهام مهدييف كلمة في حفل تدشين القاعدة العسكرية الجديدة تحدث فيها عن التاريخ المجيد الذي سجله الجيش الاذربيجاني المظفر تحت قيادة القائد العام والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الحرب الوطنية وقال ان الجيش الاذربيجاني حرر جزء الحدود الاذربيجانية الايرانية التي كانت تحت الاحتلال الارميني لمدة 30 عاما وايضا الحدود بين اذربيجان وارمينيا.

قال الجنرال ان جنود حرس الحدود الاذربيجاني شاركوا عن كثب في تحرير جزء من الحدود الاذربيجانية الايرانية ومحافظات فضولي وجبرايل وزنكيلان وقوبادلي وبلدة هادروت ومدينة شوشا من وطأة الاحتلال.

خلال مدة قصيرة من بدء العمليات القتالية حرر الجيش الاذربيجاني جزء كبيرا من الحدود الاذربيجانية الايرانية وجسر خودافرين القديم وبلدة اغباند ومدينة زنيلان ومرتفعي بارتاز وشوكوراتاز الحدوديين من وطأة الاحتلال.

قامت ا ربيجان بتحديث طائرات من طراز "آن 2" كطائرات دون طيار واستخدمتها كمكيدة حرب الى جانب استخدامها الطائرات دون الطيار "هاروب" "غوزغون" و"هيرمس" في الحرب الوطنية ودمرت منظومات الدفاع الجوي للعدو ومنظومات الصواريخ والدبابات والمدرعات وغيرها من آلياته العسكرية وقواعد التحكم والقيادة وجنوده.

غنم الجيش الاذربيجاني عددا كبيرا من عتاد وذخائر العدو وأسقط بالاسلحة النارية طائرة العدو من طراز سو 25 التي هاجم على قواتنا في المعارك من اجل مرتفع بارتاز ومرتفع شوكورآتاز.