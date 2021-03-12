أذربيجان: تسجيل 576 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و217 حالة شفاء ووفاة 6 أشخاص

باكو، 12 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 576 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 217 مصاب هذا المرض وتوفي 6 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 238 ألف و959 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 230 ألف و461 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3268 مريض ويستمر علاج 5230 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و690 ألف و711 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و595 فحص طبي.