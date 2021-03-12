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    تطعيم 9825 شخص في أذربيجان خلال يوم

    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢١]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 9825 شخص تم تطعيمهم اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 443 الف و888 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 9825 شخص في أذربيجان خلال يوم
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