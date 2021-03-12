وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز

باكو، 12 مارس، أذرتاج

التقى وزير دفاع جمهورية أذربيجان الفريق الأول ذاكر حسنوف يوم 12 مارس وفداً برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز تويفو كلار.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج إن الفريق الأول ذاكر حسنوف أكد أن الحرب الوطنية التي بدأت بهجوم مضاد بقيادة الرئيس الأذربيجاني القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف انتهت بانتصار مجيد للجيش الأذربيجاني وتحرير أراضينا. وأبلغ الوزير الضيف عن العمليات العسكرية الناجحة التي قام بها الجيش الأذربيجاني وأشار إلى أن الخبرة القتالية التي اكتسبها جيشنا في حرب الـ 44 يوماً يتم دراستها من قبل جيوش العديد من الدول والخبراء العسكريين الدوليين.

وأدان الفريق الأول ذاكر حسنوف بشدة القصف المنتظم لكنجه وبردا وترتر ومناطق سكنية أخرى في أذربيجان من قبل القوات المسلحة الأرمينية خلال الحرب وشدد على أهمية تقييم المجتمع الدولي للقضية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة.

وأشار الوزير إلى أن تسوية نزاع قره باغ الجبلية الذي دام 30 عاماً ستسهم في استقرار منطقة جنوب القوقاز وأبلغ الوزير الضيف بالإجراءات التي يتخذها الجيش الأذربيجاني بعد الحرب في الأراضي المحررة.

وأشار تويفو كلار إلى أنه تابع عن كثب جميع الاشتباكات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان وخاصة الحرب التي وقعت في الخريف الماضي وشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. كما قال إن الاتحاد الأوروبي يدعم كل الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

وأعرب الضيف عن تعازيه لأسر الجنود والمدنيين الذين قتلوا في الحرب وقال إن الجيش الأذربيجاني اكتسب خبرة هامة في هذه الحرب.

كما نوقشت خلال الاجتماع الوضع الجديد في المنطقة وظروف ما بعد الحرب وعدد من القضايا الأخرى.