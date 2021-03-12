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    مناقشة العلاقات الثقافية بين أذربيجان والأردن

    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    التقى وزير الثقافة لجمهورية أذربيجان أنار كريموف سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى أذربيجان سامي عبد الله غوشه.

    وأوضحت الوزارة لوكالة أزرتاج أن الوزير أنار كريموف أشار في الاجتماع إلى التطور الناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان والأردن في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات الودية بين البلدين تسهم أيضاً في توسيع التعاون في مجال الثقافة.

    وفي حديثه عن زيارة وفد برئاسة المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتعليم والثقافة (الإيسيسكو) سالم بن محمد المالكي إلى الأراضي المحررة في أذربيجان في 12 يناير شدد أنار كريموف على أن أعضاء الوفد شاهدوا تدمير التراث الثقافي والتاريخي والديني لأذربيجان خلال الاحتلال من قبل القوات المسلحة الأرمنية.

    وعبر السفير الأردني عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وأشاد بالروابط الثقافية القائمة بين البلدين وأعرب عن ثقته في أن التعاون سينمو بشكل أكبر.

    وركز الاجتماع على تنظيم أيام ثقافية مشتركة ومعارض مشتركة بين البلدين وآفاق التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها.

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