الشركات الأوروبية تنوي الاستمرار في العمل في أذربيجان

باكو، 12 مارس، أذرتاج

تم إشهار الإصدار الخامس من تقرير "بيئة العمل للاتحاد الأوروبي 2020". ونظم هذا الحدث عبر الاتصال المرئي وحضره مسئولون أذربيجانيون وممثلون عن المنظمات الدولية ورجال الأعمال.

أبلغت وزارة الاقتصاد أذرتاج أن وزير الاقتصاد ميكايل جباروف أكد على أهمية علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي وأهمية التعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي الموجود في بلادنا من حيث تطبيق الخبرة الدولية في تنفيذ الإجراءات المنهجية التي تهدف إلى توسيع وتنويع الاقتصاد الأذربيجاني. وأشار الوزير إلى أهمية الزيارات المتبادلة والاجتماعات رفيعة المستوى في تطوير العلاقات المتنامية بين الطرفين.

أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأذربيجان. بلغ حجم التداول التجاري 9.33 مليار دولار في عام 2020. بلغ إجمالي حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في أذربيجان خلال السنوات الثماني الماضية أكثر من 20 مليار دولار.

في حديثه عن تأثير جائحة COVID-19 على الاقتصاد الأذربيجاني ركز الوزير على تدابير الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمالي المتخذة لتقليل هذه الآثار، وكذلك العمل المنجز لتحرير الاقتصاد وبيئة الأعمال والاستثمارات المواتية واستراتيجية ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر وأكثر من ذلك.

وأشاد ميكايل جباروف بانتصار جيشنا الشجاع بقيادة الرئيس إلهام علييف وقال إن تنفيذ مشاريع بنية تحتية وإنشاءات جديدة في الأراضي المحررة من المهام الرئيسية وسيتم خلق فرص للاستثمار.

تحدث رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان كيستوتيس يانكوسكاس عن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وشارك وجهات نظره حول توسيع الشراكة.

كما عرض تقرير "أذربيجان 2020: بيئة الأعمال في الاتحاد الأوروبي" في الاجتماع واستمع الى آراء الخبراء. وينص التقرير على ان أكثر من 80 % من شركات الاتحاد الأوروبي الممثلة في أذربيجان تنوي إعادة انتخاب بلدنا لنشاطها الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، فإن 75% من الشركات الأوروبية راضية تماماً عن تدابير الدعم الحكومية المتخذة لتقليل آثار الوباء. أكدت الشركات الأوروبية أيضاً على أهمية استعادة سيطرة الحكومة على الأراضي المحررة في أذربيجان لكل من السكان واقتصاد البلاد.

وفي الختام، دارت مناقشات حول توسيع العلاقات الاقتصادية وفرص إقامة مشاريع مشتركة وأجيبت على الأسئلة.