الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يناقش قضية قراباغ خلال زيارته الرسمية إلى المنطقة

ستوكهولم، 12 مارس / آذار، (اذرتاج)

تناولت الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي خلال خطابها في مجلس الأمن الدولي التهديد الذي تشكله النزاعات العالقة الى جانب قضايا أخرى.

أفادت وكالة اذرتاج ان السيدة الدبلوماسية السويدية التي تحدثت عن الحرب الوطنية في قراباغ شددت على أهمية وقف إطلاق النار بوساطة روسيا في نوفمبر.

وقالت: "يجب علينا الآن أن نغتنم هذه الفرصة للعمل من أجل سلام دائم". خلال زيارتي إلى باكو ويريفان الأسبوع المقبل، سأعيد تأكيد التزام الطرفين بالتفاوض على حل سياسي دائم".

وأضافت أنه كما هو الحال في النزاعات الأخرى، الآن يجب أن نلبي عددا من الاحتياجات الإنسانية في هذا الصراع وفقًا للقانون الدولي.