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    اقتصاد


    زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان بنسبة 9.6 في المائة

    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١٣]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انخفض إنتاج النفط في أذربيجان بنسبة 4.9 في المائة وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9.6 في المائة.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه في الفترة من يناير إلى فبراير من هذا العام أنتجت المؤسسات الصناعية ورجال الأعمال الأفراد العاملون في هذا المجال منتجات صناعية بقيمة 7.1 مليار مانات أو أقل بنسبة 4 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2020. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 6.3 في المائة.

    تم إنتاج 64.1 في المائة من الناتج الصناعي في قطاع التعدين و6.1 في المائة في إنتاج وتوزيع وتوريد الكهرباء والغاز والبخار و0.7 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها.

    وانخفض الإنتاج في قطاع توليد الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد بنسبة 3.1 في المائة وانخفض في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات والتخلص منها بنسبة 0.6 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان بنسبة 9.6 في المائة
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