أذربيجان: تسجيل 733 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و265 حالة شفاء ووفاة 8 أشخاص

باكو، 13 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 733 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 265 مصاب هذا المرض وتوفي 8 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 239 ألف و692 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 230 ألف و726 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3276 مريض ويستمر علاج 5690 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و701 ألف و181 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و470 فحص طبي.