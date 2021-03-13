باكو، 13 مارس / آذار، (أذرتاج) قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 9221 شخص تم تطعيمهم في 12 مارس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 450 الف و316 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

AZERTAG.AZ : تطعيم أكثر من 450 ألف شخص في أذربيجان

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