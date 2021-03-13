زلزالان خلال ساعة واحدة على اراضي جورجيا

تبليسي، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزالان بقوة 4.3 درجات و3.7 درجات على مقياس ريختر جورجيا.

افادت وكاة اذرتاج ان الزلزال الاول وقع في جورجيا في تمام الساعة 13:46 السبت، بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 1.1 كيلومتر تحت الأرض.

فيما وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 14:55، بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 5 كيلومترات تحت الأرض.

لم تقع خسائر بشرية أو مادية حتى هذه اللحظة.