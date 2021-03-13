65 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم

أنقرة، 13 مارس / آذار، (أذرتاج)

على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 15 ألفا و82 مصابا بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى مليونين و866 الف و12 شخصا.

وأجرت البلاد 150 ألف و98 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 15 ألفا و82 شخصا.

وبحسب المعطيات، تم تسجيل 65 وفاة بكورونا، لتصل الحصيلة 29 ألفا و421.