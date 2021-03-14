الأرمن لم يتمكنوا من تغيير تاريخ قلعة شاهبولاغ التي بناها بناه على خان القراباغي - صور

أغدام، 14 مارس، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

قام رؤساء المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية والمدونون والناشطون بزيارة قلعة شاهبولاغ الواقعة في مقاطعة أغدام المحررة في 13 مارس.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه تم إطلاع الزوار على تاريخ القلعة. أشير إلى أن قلعة شاهبولاغ التي تعود إلى القرن الثامن عشر في مقاطعة أغدام تعد من أشهر المعالم الأثرية في قره باغ. تقع هذه القلعة على بعد 10 كيلومترات من مدينة أغدام بالقرب من قرية شاهوبلاغ، وقد تم بناؤها في سنتي 1751-1752 من قبل مؤسس إمارة قره باغ بناه على خان. كان الأثر التاريخي المعروف في الأدبيات العلمية باسم "قصر شاهبولاغ"، في الواقع برجاً داخلياً لمجمع القصر الكبير. تم بناء مجمع القصر من مواد البناء المحلية والحجر الجيري والحجارة الجبلية. يتكون المجمع من منازل وسوق وحمامات ومسجد. المجمع محاط بجدران الحراسة وأبراج المراقبة. يبلغ ارتفاع الأسوار7 أمتار وارتفاع الأبراج 8.5 أمتار. هناك المدخل الوحيد للمجمع من الشرق. تم بناء مسجد في الشمال الغربي من مجمع قصر شاهبولاغ بالقرب من النبع. سميت القلعة على اسم النبع الذي له مياه وفيرة.

كانت قلعة شاهبولاغ مركزاً إدارياً لإمارة قره باغ إلى حين قيام بناه على خان ببناء قلعة شوشا. أثرت منشآت شاهبولاغ على العمارة في إمارة قره باغ، ولاسيما على عاصمتها شوشا.

في الوقت الحاضر، بقيت قلعة ومسجد على التل من مجمع قصر شاهبولاغ. حاول العدو أرمنة قلعة شاهبولاغ ، بالإضافة إلى عدد من آثارنا بعد احتلال أغدام في عام 1993، لكنهم فشلوا. كان الأرمن يقدمون المسجد الواقع قريباً ككنيسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة تمت بناء على تعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان. وكان مساعد الرئيس الأذربيجاني - رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف يرافق رؤساء المنظمات الإعلامية وغير الحكومية والمدونين والنشطاء العامين.