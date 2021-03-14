لوك كوفي: سيضمن ممر الغاز الجنوبي أمن الطاقة في أوروبا

القاهرة، 14 مارس، أذرتاج

ألف العالم السياسي الغربي المعروف، ومدير مركز "دوغلاس وساره إليسون" للسياسة الخارجية لوك كوفي مقالاً تحليلياً لصحيفة "عرب نيوز" السعودية حول مشاريع الطاقة العابرة للحدود التي تتحقق بمبادرة من أذربيجان وقيادتها.

يسلط المقال الذي يحمل عنوان "السياسات الكامنة وراء مشروع "التيار الشمالي-2" الضوء على الدور الهام لممر الغاز الجنوبي وخط أنابيب الغاز عبر بحر الخزر ومبادرة "بلدان البحار الثلاثة" في ضمان أمن الطاقة في أوروبا.

ويشدد المؤلف على أن ممر الغاز الجنوبي الذي يبلغ طوله 3 آلاف وخمسمائة كيلومتر يعبر أراضي سبع دول هو أنجح مشروع الطاقة تم تنفيذه على الإطلاق. للغاز الطبيعي المنقول عبر هذا الممر اعتباراً من نهاية العام الماضي أهمية جيوسياسية. يعتبر خط أنابيب الغاز العابر لبحر الخزر الذي سينقل "الوقود الأزرق" من آسيا الوسطى إلى أوروبا مهماً للغاية من حيث تنويع مصادر الطاقة، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً رائداً في هذا المشروع.

ويقول العالم السياسي إن "خط الأنابيب هذا الذي لا يمر عبر أراضي روسيا وإيران هو الطريق الأكثر ربحية لنقل الغاز من بحر الخزر إلى أوروبا".

كتب لوك كوفي أيضاً أن المجتمع عبر الأطلسي يجب أن يشجع أذربيجان وتركمانستان في المستقبل القريب على بناء معبر لربط أكبر حقلي غاز في بحر الخزر.