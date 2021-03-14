وزير خارجية هنغاريا: بودابست تدعم سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دولياً

بودابست، 14 مارس، أذرتاج

وزعت نشرة هنغارية شهيرة صادرة باللغة الإنجليزية تقريراً عن نتائج زيارة وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو إلى أذربيجان.

كما تفيد أذرتاج أن المقال يتطرق الى موقف حكومة هنغاريا الداعم لمشاركة الشركات الهنغارية في أعمال الترميم في منطقة قره باغ الاذربيجانية. صرح بذلك الوزير بيتر سيارتو مباشرة بعد محادثات مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف. وقال بيتر سيارتو إن محادثاته في باكو عقدت في إطار التحضيرات لتوقيع الاتفاق. وتعتزم هنغاريا شراء الغاز الطبيعي من أذربيجان بموجب الاتفاق. وأعرب بيتر سيارتو عن موقف الحكومة الهنغارية قائلاً إن بودابست تدعم سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها داخل الحدود المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف بيتر سيارتو قائلاً: "إننا قد اتخذنا هذا الموقف دائماً وعلى عكس البعض، نتحدث دائماً بصراحة عنه" معرباً عن أمله في أن تبدأ قريباً فترة السلام والطمأنينة في أذربيجان، ستنجز أعمال إعادة إعمار المنطقة بسرعة أكبربنجاح لعودة أولئك الذين أجبِروا في السابق على مغادرة أوطانهم.

ورافق رؤساء ست شركات هنغارية من ذوي الخبرة في مجال السيارات والسكك الحديدية والبناء العام والزراعة والبنية التحتية الزراعية وإدارة الموارد المائية وتركيب المعدات الكهربائية بيتر الوزير سيارتو خلال زيارته لأذربيجان. يمكن لهذه الشركات أن تلعب دوراً مهماً في مشاريع استعادة الأراضي المحررة لأذربيجان.

وجاء في النشرة أن "إيكسيم بنك" لهنغاريا على استعداد لتخصيص خط ائتماني بقيمة 100 مليون دولار لتطوير مثل هذه المؤسسات.

وقال بيتر سيارتو إن هنغاريا التي سترأس لجنة وزارية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من مايو ستولي اهتماماً خاصاً لإحلال سلام طويل الأمد في المنطقة ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم.

وهنأ بيتر سيارتو نظيره جيهون بيراموف بتوقيع الاتفاقية مع تركمانستان بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقال "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لهنغاريا، لأننا سنكون قادرين على الحصول على الغاز ليس فقط من أذربيجان ولكن أيضاً من تركمانستان عبر ممر الغاز الجنوبي".

يشير التقرير أيضاً إلى أن بيتر سيارتو وقع مذكرة التفاهم مع رئيس جامعة ADA حافظ باشاييف. تركز الوثيقة على التعاون بين ADA والأكاديمية الدبلوماسية الهنغارية في مجال التعليم. بحسب كلامه هناك العديد من الطلاب الأذربيجانيين الذين يرغبون في الحصول على 200 منحة دراسية من الجامعات الهنغارية.