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    إيران تستضيف منتدى "حوار طهران"

    ١٤.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٤]

    طهران، 14 مارس، أذرتاج

    سيعقد منتدى "حوار طهران" في 16 مارس.

    تفيد أذرتاج أنه جاء ذلك في البيان الصادر من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الذي صرح أنه ستتم مناقشة قضايا دول الخليج وأفغانستان والوضع في آسيا الوسطى والقوقاز في المنتدى الذي سيعقد في مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب جائحة فيروس كورونا.

    سيحضر ممثلون عن مؤسسات الفكر والرأي العاملة في أوروبا وآسيا ومسؤولون حكوميون ورؤساء معاهد دولية للأبحاث السياسية في هذا المنتدى.

    AZERTAG.AZ : إيران تستضيف منتدى "حوار طهران"
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