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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة خارجية السويد والرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٠٣]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 14 مارس آن ليندي وزيرة خارجية السويد والرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والوفد المرافق لها.

    افادت وكالة اذرتاج انه عقد اجتماعان منفرد وموسع بين الرئيس إلهام علييف وآن ليندي وزيرة خارجية السويد والرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة خارجية السويد والرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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