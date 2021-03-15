وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اليوم آن ليندي وزيرة خارجية السويد والرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

افادت وكالة اذرتاج انه خلال اللقاء ستجرى مناقشات حول التعاون بين أذربيجان والسويد والوضع الحالي في المنطقة وتنفيذ البيانات الثلاثية والتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.