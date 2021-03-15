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    جيهون بيراموف: العلاقات الاذربيجانية السويدية تتطور بنجاح في عدد من المجالات (فيديو)

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٠١]

    باكو، 15 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تتطور العلاقات الأذربيجانية السويدية بنجاح في عدد من المجالات. القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدينا مدرجة على جدول الأعمال. ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاستثمار المتبادل.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وفد برئاسة وزيرة الخارجية السويدية والرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندي في 15 مارس.

    وأشار الوزير إلى أنه في السنوات الأخيرة تولي أذربيجان أهمية خاصة لتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. في هذا الصدد، السويد بلد مثير للاهتمام بالنسبة لنا.

    كما قال الوزير جيهون بيراموف إن أذربيجان تعتبر التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهما. ردا على استفزاز آخر من قبل أرمينيا، تم تحرير أراضينا من الاحتلال بعملية ناجحة نفذتها بلادنا. يخلق هذا فرصا لتعاون جديد في المنطقة. أذربيجان حريصة دائما على تطوير العلاقات بين الدول.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16158043344893242986.mp4

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