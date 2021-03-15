  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الوزير: استكمال أعمال الجرد الاولي للعقارات في 9 محافظات محررة من الاحتلال

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٩]

    باكو، 15 مارس (أذرتاج)

    استكملت اعمال الجرد الأولي للعقارات في 124 منطقة سكنية حسب 9 محافظات محررة من الاحتلال وتواصل الاعمال حول 11 منطقة سكنية.

    افادت وكالة اذرتاج ان وزير الاقتصاد ميكايل جباروف اضاف ان اعمال الجرد ستقام ايضا في الاراضي السكنية الاخرى بعد خلق فرصة الدخول الآمن فيها.

    AZERTAG.AZ :الوزير: استكمال أعمال الجرد الاولي للعقارات في 9 محافظات محررة من الاحتلال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٩]
    إعلان المنتجات المستوردة والمصدرة في يناير
    ١٤.٠٣.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٥‎]
    لوك كوفي: سيضمن ممر الغاز الجنوبي أمن الطاقة في أوروبا
    ١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٣]
    الشركات الأوروبية تنوي الاستمرار في العمل في أذربيجان
    ١١.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]
    بحث آفاق التعاون بين أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية
    الوزير: استكمال أعمال الجرد الاولي للعقارات في 9 محافظات محررة من الاحتلال