باكو، 15 مارس (أذرتاج) استكملت اعمال الجرد الأولي للعقارات في 124 منطقة سكنية حسب 9 محافظات محررة من الاحتلال وتواصل الاعمال حول 11 منطقة سكنية. افادت وكالة اذرتاج ان وزير الاقتصاد ميكايل جباروف اضاف ان اعمال الجرد ستقام ايضا في الاراضي السكنية الاخرى بعد خلق فرصة الدخول الآمن فيها.

AZERTAG.AZ : الوزير: استكمال أعمال الجرد الاولي للعقارات في 9 محافظات محررة من الاحتلال

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