رئيس وكالة الامن الغذائي يلتقي وفد وزارة الزراعة والغابات التركية

باكو، 15 مارس (أذرتاج).

التقى رئيس الوكالة الاذربيجانية للامن الغذائي قوشقار تهمازلي في 15 مارس بوفد وزارة الزراعة والغابات التركية الذي يزور البلد حاليا.

افادت وكالة أذرتاج ان الجانب الاذربيجاني والوفد التركي الذي ضم كلا من رئيس الادارة العامة لتربية المواشي زكرياء اردورموس ورئيس الادارة العامة لمنتجات اللحوم والحليب عثمان اوزون ورئيس الادارة العام للغذاء والمراقبة هارون سيجكين ونائب رئيس الادارة العامة للعلاقات الخارجية وشئون الاتحاد الاوروبي فرهات جولاق ناقشوا الامن الغذائي بين البلدين وآفاق التعاون في الحجر النباتي والصحة الحيوانية.

تحدث رئيس الوكالة الاذربيجانية للامن الغذائي عن الاعمال المقامة في مجال تطوير الامن الغذائي وضمان الصحة الحيوانية والمراقبة البيطرية في البلد مشيرا الى ان الاتفاقيات المزمع توقيعها في مجالات الصحة النباتية والحيوانية والامن الغذائي ستساهم في تطوير التعاون.

كما نوقشت في اللقاء مسائل الاعتماد المتبادل لشهادات البيطرية والحجر النباتي وانشاء منطقة خالية من الامراض وتنظيم تدريبات مشتركة بغرض دراسة الخبرة التركية في مجال الصحة النباتية.

اكد اعضاء الوفد التركي اهمية تطوير التعاون في مجالات البيطرية والحماية النباتية والحجر النباتي والامن الغذائي.