الأمن الغذائي: الكشف عن 1307 مخالفة جراء 26662 مراقبة ميدانية

باكو، 15 مارس، أذرتاج

نفذت وكالة الأمن الغذائي خلال فترة 1 فبراير - 14 مارس 26662 مراقبة ميدانية لدى مؤسسات تقديم الطعام العامة بسبب الجائحة وكشفت عن 1307 مخالفة.

أفادت أذرتاج عن تقرير الأمن الغذائي أن اكثر المخالفات في العاصمة باكو كشف عنها لدى حي خطائي 28 مخالفة واقلها في حيي قره داغ وسورة خاني بعدد 5 مخالفات لدى كل واحدة منهما.

وقالت الوكالة فيه أن اكثر المخالفات المكشوف عنها هي عدم المراقبة على استخدام الموظفين من أقنعة الوجه الواقية وعدم تموين الكمامات الطبية بعدد 1110 حالة او 84 في المائة وعدم مراعاة معايير الكثافة المحددة لكل زبون عند استقبالهم لدى مؤسسات تقديم الطعام العامة بعدد 138 حالة او 10 في المائة.

واشارت الى أن الوكالة نفذت منذ 25 سبتمبر عام 2020م 59336 مراقبة لدى مؤسسات تقديم الطعام العامة على نطاق البلد وكشفت عن 3408 مخالفة.