أذربيجان: تسجيل 376 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و101 حالة شفاء ووفاة 4 أشخاص

باكو، 15 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 376 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 101 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 240 ألف و671 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 231 ألف و61 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 3286 مريض ويستمر علاج 6324 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و716 ألف و17 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5 آلاف و891 فحص طبي.