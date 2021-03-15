باكو، 15 مارس (أذرتاج) ألقى فارض جعفروف مدير مركز تنمية الحكومة الالكترونية لدى وكالة الدولة (أسان) عرضا في "القمة الرقمية 2021" التي اقيمت بحضور قادة المجال الرقمي في العالم. افادت وكالة أذرتاج أنه تحدث في عرضه عن الاعمال المقامة في اذربيجان في مجال تشكل الذكاء الاصطناعي والاعمال في مجال جمع البيانات وانتاجها وتحليلها. قال ان النظام المعلوماتي للحكومة الالكترونية التي انشئ من قبل مركز تنمية الحكومة الالكترونية يعمل في صيغة الدولة – المواطن (G2C) والدولة – رجل الاعمال (G2B) والدولة – الدولة (G2G) . كذلك تحدث عن خبرة "أسان خدمة" ومشاريع "اسان لوجين" و"اسان بريج" وأسان بوت".

AZERTAG.AZ : مشاركون في "القمة الرقمية 2021" تعرفوا على الاعمال في مجال تشكل الذكاء الاصطناعي في اذربيجان

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