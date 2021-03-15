نفطجي يوقع العقد مع لاعبه الياباني كيسوكي هوندا

باكو، 15 مارس، أذرتاج

وقع نادي نفطجي باكو لكرة القدم عقدا مع لاعبه الياباني الجديد كيسوكي هوندا.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن لاعب الوسط الياباني الشهير يرتدي القميص رقم 4.

وقال رئيس النادي كامران قولييف أن العقد موقع عليه الى نهاية الموسم مع اتفاق الطرفين على تمديده عند نهاية الموسم في حال اتفاق الطرفين.