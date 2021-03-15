مجلة“National Geographic” تنشر صورة لجسر خودافرين التاريخي في حسابها على الإنستغرام

باكو، 15 مارس، أذرتاج

نشرت مجلة National Geographic المعروفة التي يبلغ جمهورها 180 مليون قارئ صورة لجسر خودافرين التاريخي في مقاطعة جبرائيل المحررة بأذربيجان في حسابها على الإنستغرام. مؤلفة الصورة هي المصورة المعروفة رأنى أفندي.

تفيد أذرتاج أن جسر خودافرين التاريخي الذي يعتبر معلماً تذكارياً للقرن الثاني عشر يقع في مقاطعة جبرائيل على الحدود الإيرانية الأذربيجانية على نهر أراز.

وقد أشير إلى أن جبرائيل هي إحدى مناطق أذربيجان السبع حول قره باغ الجبلية التي احتلتها القوات الأرمينية وأعادتها أذربيجان مؤخراً.

توفر المشاركة أيضاً معلومات عن تاريخ النزاع الأرمني الأذربيجاني حول قره باغ الجبلية. يشار إلى أن معظم الأراضي التي فقدتها أذربيجان في التسعينيات قد أعيدت جراء الحرب في العام الماضي.

في وقت سابق، نشرت "National Geographic" صوراً على صفحتها على إنستغرام صور الدمار الذي خلفه الأرمن في مدينة أغدام الأذربيجانية المحررة. وتشير المشاركة إلى أن مدينة أغدام التي تم تحريرها مؤخراً والتي كان يسكنها 40 ألف شخص وكانت في حالة خراب نتيجة ما يقرب من 30 عاماً من الاحتلال الأرمني. وأشير إلى أنه بعد احتلال أغدام أثناء النزاع الأرمني الأذربيجاني في عام 1993 تم تدمير جميع المباني في المدينة باستثناء المسجد. أدى الصراع الذي طال أمده إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت مجلة "National Geographic" تقريراً مصوراً ألفته رأنى أفندي بعنوان "لا أعرف ما إذا كان بيتي لا يزال في مكانه". ويتحدث التقرير المصور الذي أعدته المصورة خلال زيارتها إلى مقاطعات أغدام وغوبادلي وفضولي وكلبجر المحررة من الاحتلال الأرميني عن مصير العائلات التي طردت من تلك الأراضي خلال حرب قره باغ الأولى. هناك العديد من الصور في هذه المادة التي تعكس نتائج احتلال القوات المسلحة الأرمنية للأراضي الأذربيجانية. تُظهر هذه الصور الوجوه المتعبة للنازحين الذين ينتظرون منذ سنوات تحرير أراضيهم التي أحرقها الأرمن وخطوط الكهرباء التي قطعها الأرمن قبل مغادرتهم والدمار الشامل في أغدام وفضولي وغيرهما من المناطق المحررة.