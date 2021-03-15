"حقوق الإنسان والتحدي الرقمي" في ندوة دولية بمقر الإيسيسكو غدا

باكو، 15 مارس (اذرتاج).

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بالمملكة المغربية، غدا الثلاثاء (16 مارس 2021)، ندوة دولية حول "حقوق الإنسان والتحدي الرقمي"، تناقش المخاطر التي تمثلها الثورة الرقمية والتوسع المتسارع للفضاء الرقمي وتأثيراته المتعاظمة على الحقوق والحريات الأساسية، ومواجهة خطاب العنف والكراهية ضد النساء والفتيات والأطفال واللاجئين، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

تنطلق أعمال الندوة عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، حضوريا بمقر الإيسيسكو في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي، ويفتتحها كل من السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وستشهد مشاركة رفيعة المستوى من ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمملكة المغربية، وممثلين عن منظمات دولية متخصصة، وخبراء متخصصين.

وتهدف الندوة إلى توسيع إطار الشراكة حول موضوع حماية حقوق الإنسان في العالم الافتراضي، وفتح قنوات للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين، والمساهمة في تطوير آليات الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وتثمين التجارب الناجحة في مجال تأطير استعمال الوسائط الرقمية واستباق التحديات المستقبلية الناتجة عن التطور المتسارع للتكنولوجيا.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار الشراكة بين منظمة الإيسيسكو، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في المملكة المغربية، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة إطار بين الجانبين، في العاشر من ديسمبر 2020، من أجل التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويمكن متابعة أعمال الندوة عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لمنظمة الإيسيسكو على فيسبوك، من خلال الرابط: https://www.facebook.com/ICESCO.Ar/live