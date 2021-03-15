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    زيرة يخطف التعادل من غابالا بالهدف القاتل

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:١٠]

    غابالا، 15 مارس، أذرتاج

    تعادل غابالا مع زيرة باكو ضيفه بهدف لكل واحد منهما في الجولة العشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 80 المنظمة على ملعب غابالا المركزي قادها الحكم حسنلي دون جماهير.

    فتح الحساب ميديموريج د23 لصالح صاحب الارض ورد عليه فاكوندو د90+3.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا و4 لاعبين من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء المباشرة د29 عن سلوك عدواني.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما حيث زيرة بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة وغابالا خامسا برصيد 23 نقطة.

    AZERTAG.AZ :زيرة يخطف التعادل من غابالا بالهدف القاتل
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