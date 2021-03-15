صحيفة "إسارئيل هيوم" : السلاح الإسرائيلي سيحتل مكانة خاصة في التدريبات العسكرية لأذربيجان

باكو، 15 مارس، أذرتاج

يقوم الجيش الأذربيجاني اليوم بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة وحدات مختلفة من القوات المسلحة. سيولى اهتمام خاص لاستخدام الأسلحة التركية والإسرائيلية المعروفة الموجودة تحت تصرف باكو.

تفيد أذرتاج أن الصحفي الإسرائيلي المعروف دين شموئيل إلماس كتب مقالاً حول هذا الموضوع استناداً إلى مصدر عسكري لم يذكر اسمه ونشره في صحيفة "إسرائيل هيوم" (Israel HaYom) الإسرائيلية المعروفة الصادرة باللغة العبرية.

ويركز المؤلف على أنه ستستخدم معدات عسكرية مختلفة إسرائيلية الصنع في التدريبات العسكرية.

في رأي دين شموئيل إلماس أن الجيش الأذربيجاني سيستخدم على مستوى القوات الجوية نماذج مختلفة من أسلحة " Orbiter " التي تنتجها "Aeronautics ".

وقال مصدر عسكري رفض ذكر اسمه لصحيفة "إسرائيل هيوم": "إن طائرات "هيرمس 450" و"هيرميس 900" المسيرة التي من المتوقع أن تبقى في الجو لفترة طويلة لجمع المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن استخدام طائرات " Harop" المسيرة التي تنتجها شركة IAI الإسرائيلية وتعد واحدة من أنجح الوسائل والتي قد استخدمتها أذربيجان في الحرب الوطنية. هناك أسلحة أخرى سنستخدمها. وأنها قد أصبحث رمزاً للصداقة الحقيقية بين بلدينا ".

وجاء في المقال أنه تشارك في التدريبات بقيادة وزارة الدفاع الأذربيجانية أكثر من 10 آلاف جندي وحوالي 100 دبابة وعربة مصفحة ونحو 200 صاروخ وقطعة مدفعية وأنظمة صواريخ مختلفة ومدافع هاون وطائرات مقاتلة وأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة.

ويكتب المؤلف كذلك: "ستكون التدريبات العسكرية واسعة النطاق جزءاً من تجربة ممتازة للجنود والضباط الأذربيجانيين خلال الحرب الوطنية. كما هو معروف، انتهت هذه الحرب بنجاح كبير لأذربيجان، ولكن الجيش الأذربيجاني الذي لم ينم على النصر يحاول زيادة تعزيز قواته المسلحة. ستدرس في إطار التدريبات العسكرية أساليب التنسيق والتنظيم السريع للقتال الشامل بين مختلف الوحدات - المدفعية والقوات الجوية والقوات الخاصة. ومن المتوقع أن تنتهي التدريبات يوم الخميس.

قال الخبير في العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية ورئيس "بيت أذربيجان في إسرائيل" أرييه غوت لصحيفة "إسرائيل هيوم": "إسرائيل لها مكانة خاصة في السياسة الخارجية لأذربيجان في جنوب القوقاز. قبل بضع سنوات، أعادت الزيارة الرسمية التاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أذربيجان والدعم التكنولوجي والعسكري التقني الحقيقي من إسرائيل في الحرب الوطنية التأكيد على أن العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان هي شراكة استراتيجية.

قد يشعر الأرمن بالغيرة والاستفزاز وينشرون معلومات لا أساس لها، ولكن الحقيقة التاريخية الآن هي أن شركات الدفاع الإسرائيلية شاركت بنشاط في إنشاء الصناعة العسكرية في أذربيجان وهذه المشاركة مستمرة.

تعد العلاقات الصادقة وطويلة الأمد مع إسرائيل مهمة جداً لأذربيجان وتحافظ دولة إسرائيل على علاقاتها مع أذربيجان وتقدرها. هذا هو السبب في أن هذه العلاقات تجمل الطابع الاستراتيجي. تبتهج إسرائيل دائماً بانتصار شريكتها الجيوسياسية والجيواستراتيجية المهمة في جنوب القوقاز".