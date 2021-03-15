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    روسيا تبدأ صنع وحدة الطاقة لمحطة "آكويو" الكهرذرية التركية

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٢١]

    موسكو، 15 مارس (أذرتاج).

    بدأت فرع شركة "آتوم إينرجي ماش" الروسية في فولغوغراد انتاج وحدة الطاقة لمحطة "آكويو" الكهرذرية التركية.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المدير العام للشركة ايغور كوتوف قال ان "آكويو" من العروض المهمة للشركة. قد تم تسليم معدات ضرورية لوحدة الطاقة 1 الى تركيا وسيتم تسليم معدات 3 وحدات الطاقة الاخرى الى الجانب الطالب في حينها.

    يجب الذكر ان "آكويو" ستتكون من 4 وحدات الطاقة. من المتوقع تدشين وحدة الطاقة 1 بمناسبة مئوية تأسيس جمهورية تركيا عام 2023.

    AZERTAG.AZ :روسيا تبدأ صنع وحدة الطاقة لمحطة "آكويو" الكهرذرية التركية
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