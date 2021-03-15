النائبة الاولى للرئيس نشرت في صفحتها "انستغرام" مقاطع فيديو من زيارة الاراضي المحررة
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٣]
باكو، 15 مارس (أذرتاج).
نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام مقاطع فيديو من زيارة الاراضي المحررة من الاحتلال.
افادت وكالة أذرتاج انها كتبت في تدوينة لها " الاخوات والاخوة الاعزاء! بعد قليل سألفت الى انتباهكم مقاطع فيديو من الاراضي المحررة من الاحتلال.
مع فائق الاحترام والمودة،
السيدة مهربان"
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