مكالمة هاتفية بين جيهون بايراموف والقائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي فيليب ريكر

باكو، 16 مارس (اذرتاج)

جرت في 15 مارس مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والقائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي في شئون اوروبا واوروآسيا فيليب ريكر.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا آخر تطورات الاوضاع في المنطقة والمسائل المتعلقة بتنفيذ البيانين الثلاثيين بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021.

كذلك اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل المختلفة من أجندة التعاون الثنائي والمسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.