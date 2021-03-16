  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    Wizz Air تبدأ رحلات منتظمة بين كازاخستان والامارات العربية المتحدة

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٩:١٩]

    نورسلطان، 16 مارس (أذرتاج).

    ستبدأ شركة طيران Wizz Air الهنغارية رحلات جوية منتظمة بين كازاخستان والامارات العربية المتحدة في شهر مايو لهذا العام.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته لجنة الطيران المدني لدى وزارة الصناعة وتنمية البنية التحتية الكازاخستانية.

    ستبدأ شركة Wizz Air رحلاتها بين مدن ابي ظبي ونورسلطان وآلماتي ابتداء من اواسط شهر مايو عام 2021 يومين في الاسبوع في طائرة Airbus A321.

    سعر التذكرة الرحلة 43 دولار.

    AZERTAG.AZ :Wizz Air تبدأ رحلات منتظمة بين كازاخستان والامارات العربية المتحدة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
    روسيا تبدأ صنع وحدة الطاقة لمحطة "آكويو" الكهرذرية التركية
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٨]
    "حقوق الإنسان والتحدي الرقمي" في ندوة دولية بمقر الإيسيسكو غدا
    ١٤.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
    إيران تستضيف منتدى "حوار طهران"
    ١٣.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:١٣]
    65 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم
    Wizz Air تبدأ رحلات منتظمة بين كازاخستان والامارات العربية المتحدة