Wizz Air تبدأ رحلات منتظمة بين كازاخستان والامارات العربية المتحدة

نورسلطان، 16 مارس (أذرتاج).

ستبدأ شركة طيران Wizz Air الهنغارية رحلات جوية منتظمة بين كازاخستان والامارات العربية المتحدة في شهر مايو لهذا العام.

افادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته لجنة الطيران المدني لدى وزارة الصناعة وتنمية البنية التحتية الكازاخستانية.

ستبدأ شركة Wizz Air رحلاتها بين مدن ابي ظبي ونورسلطان وآلماتي ابتداء من اواسط شهر مايو عام 2021 يومين في الاسبوع في طائرة Airbus A321.

سعر التذكرة الرحلة 43 دولار.