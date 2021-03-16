  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    انعقاد مؤتمر افتراضي في موضوع الجمارك بين "جوام" واليابان

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٠٠]

    كييف، 16 مارس (أذرتاج).

    اقيم مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي في موضوع الجمارك في صيغة "جوام" واليابان.

    افادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي بين دول منظمة جوام واليابان والنشاط المثمر في مجال الجمارك.

    اشار الطرفان الى اهمية التعاون بين جوام واليابان لمساهمته في تعزيز السلام والامن والاستقرار. في الاجتماع اشيد بمبادرات يابانية حول تعزيز التعاون مع دول جوام في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

     

    AZERTAG.AZ :انعقاد مؤتمر افتراضي في موضوع الجمارك بين "جوام" واليابان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
    إدراج مقاطع فيديو عن مقاطعة أغدام على بوابة BCI الدولية للصحافة
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف: ستكون لعملية هادروت مكانة خاصة في العلوم العسكرية العالمية
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    الرئيس: تحرير هادروت كان حدثاً ذا أهمية خاصة لمواصلة عملياتنا العسكرية
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٩:١٠]
    مكالمة هاتفية بين جيهون بايراموف والقائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي فيليب ريكر
    انعقاد مؤتمر افتراضي في موضوع الجمارك بين "جوام" واليابان