انعقاد مؤتمر افتراضي في موضوع الجمارك بين "جوام" واليابان
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٠٠]
كييف، 16 مارس (أذرتاج).
اقيم مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي في موضوع الجمارك في صيغة "جوام" واليابان.
افادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي بين دول منظمة جوام واليابان والنشاط المثمر في مجال الجمارك.
اشار الطرفان الى اهمية التعاون بين جوام واليابان لمساهمته في تعزيز السلام والامن والاستقرار. في الاجتماع اشيد بمبادرات يابانية حول تعزيز التعاون مع دول جوام في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٠٠]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥٩]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٤٠]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥٥]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٣٥]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٩]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤٣]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٠٣:٠٠]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٣]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٤٤]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٩]
١٣.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٤]
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٢٥]
١١.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤١]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٨]
١٥.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٥٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك