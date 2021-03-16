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    قره باغ يتغلب على صباح

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    تغلب قره باغ أغدام على صباح باكو ضيفه بهدفين دون رد في الجولة العشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 79 المنظمة على ملعب أذر صون أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف في غياب جماهير.

    وجاء هدفا صاحب الارض من طرفي فيليب د42 وماهر د73.

    وعاقب الحكم لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى ونفسها الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز زاد قره باغ رصيده الى 42 نقطة وصيفا تابعا نفطجي زعيم الترتيب بنفس الرصيد فيما ظل صباح بالمركز الثامن برصيد متجمد عند 16 نقطة.

     

     

    AZERTAG.AZ :قره باغ يتغلب على صباح
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