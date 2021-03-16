النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة مدينة شوشا عبر حسابها على الإنستغرام – فيديو
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٥٤]
شوشا، 16 مارس، أذرتاج
نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقاطع فيديو عن زيارة مدينة شوشا.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1615923919576175847.mp4
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