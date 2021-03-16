شوشا، 16 مارس، أذرتاج نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقاطع فيديو عن زيارة مدينة شوشا. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1615923919576175847.mp4

AZERTAG.AZ : النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة مدينة شوشا عبر حسابها على الإنستغرام – فيديو

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